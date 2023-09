Il pollificio di Borgo Bainsizza è finito ieri sotto sequestro, per la seconda volta a distanza di otto anni. All'esito delle verifiche effettuate in seguito agli esposti dei residenti che lamentavano diversi disagi, la Polizia Locale ha apposto i sigilli all'azienda di strada del Bufalotto per una serie di violazioni, principalmente in materia ambientale, legate a carenze autorizzative e altri presunti illeciti incompatibili con l'avvio dell'attività produttiva, esercitata in maniera abusiva secondo l'analisi della documentazione. Una vicenda spigolosa visto che all'interno dei capannoni sono già presenti circa 81.000 galline per la produzione di uova, affidate in custodia al direttore dell'impianto come il resto dell'area.

Gli accertamenti erano iniziati alle fine del mese di agosto, quando i residenti di strada del Bufalotto erano tornati a lamentarsi, come in passato, per gli odori nauseabondi e l'invasione di mosche provocate dal presunto avvio di un nuovo ciclo produttivo nell'azienda avicola, tornata in attività da un paio d'anni dopo un periodo di sequestro e quattro dinieghi espressi dalle autorità fin quando il gestore dell'impianto, nel frattempo diventato proprietario del sito, non ha adeguato l'impianto alle prescrizioni imposte, principalmente la demolizione di una serie di abusi edilizi. Intanto all'inizio di settembre il caso era finito in Commissione consiliare Trasparenza e l'indomani la Polizia Locale aveva effettuato un primo sopralluogo nell'area con gli ispettori dell'Asl.