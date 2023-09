Il Consiglio comunale di Cisterna ieri è tornato a riunirsi dopo la pausa estiva.

All'ordine del giorno due variazioni di bilancio, un debito fuori bilancio per sentenza esecutiva e, soprattutto, la mozione per la dotazione in via sperimentale del taser agli agenti di Polizia Locale e iniziative per contrastare la moria del kiwi. Assenti solo i consigliere Sambucci e Cece.

La seduta si è aperta con le comunicazioni del sindaco sul graduale ritorno alla normalità nella raccolta dei rifiuti dopo l'emergenza causata all'incendio nell'impianto Rida Ambiente. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e pazientato ma anche un biasimo a chi ha voluto approfittare della situazione per l'abbandono scellerato e incondizionato di qualsiasi tipo di rifiuto. Poi ha aggiornato sul sospetto caso di Arbovirosi Dengue di una cittadina rientrata dall'estero. Per evitare il rischio di un possibile contagio sono stati effettuati tre interventi (dal 16 al 18 settembre) di disinfestazione secondo le modalità indicate dalla ASL.

Ha poi annunciato l'udienza nel merito, fissata per il 18 ottobre, al Tar del Lazio per il ricorso all'impianto biometano e Forsu della Rifuture, preparando con gli agricoltori le controdeduzioni circa l'impatto sull'eccellenza agricola del nostro territorio, il kiwi, già duramente provato.

Infine ha illustrato costi ed entrate finanziarie della rassegna Cisterna Estate costata 93.429,25 euro alle casse comunali, mentre il restante è stato a carico degli sponsor e del contributo del Consiglio regionale per il Palio dell'Anello. Riguardo alla donazione "riservata e non anonima", come specificato dal sindaco, di 25mila euro per iniziative culturali, sono stati impegnati finora 6.025,94 tra cui l'acquisto di una parte della sabbia per il Palio dell'Anello, l'incarico per l'inventario dei reperti archeologici, un progetto d'arte con il Comune di Cori, la manutenzione del pianoforte storico di Palazzo Caetani.

Sono intervenute le consigliere Felicetti, Antenucci, Agostini su Cisterna Estate – circa la regolarità dell'ubicazione delle giostre -, sulla riunione di Commissione Bilancio, sulle spese per l'emergenza rifiuti e dipendenza da un solo impianto.

Approvato il verbale delle sedute precedenti, Di Cori ha illustrato la mozione presentata unitamente a Felicetti, Squicquaro, Leoni e Cece per l'utilizzo del taser agli agenti del Corpo di Polizia Locale. L'argomento ha acceso il dibattito in aula con le repliche del delegato alla Polizia Locale Sarracino, Caianiello, Contarino, Paliani. Ha concluso il dibattito il sindaco dichiarando che la questione della sicurezza della Polizia locale è all'attenzione dell'amministrazione e a tal proposito l'impegno è a giungere alla conclusione di percorso congiunto per l'adozione non di una soluzione parziale e sperimentale come il taser, ma di una seria valutazione sull'armamento e sue implicazioni, sia strumentali che normative e morali, non tanto come strumento di difesa ma soprattutto di dissuasione. La mozione, pertanto, è stata bocciata con 16 voti sfavorevoli e un astenuto.

Anticipata la discussione sulla problematica della moria del kiwi, un fenomeno in corso dal 2016 e in crescita, al punto da compromettere seriamente l'economica agricola locale.

Dopo un serrato confronto ed una sospensione del consiglio, si è giunti all'approvazione di un documento unitario che ha visto l'intero Consiglio impegnato a sostenere ogni utile iniziativa per contrastare la moria e supportare i coltivatori. A breve sull'argomento si terrà a Cisterna un Consiglio comunale aperto con i sindaci dei numerosi comuni coinvolti dal problema già contattati da Mantini ricevendo la disponibilità alla partecipazione.

Gli ultimi tre punti hanno riguardato il bilancio comunale ed esattamente le ratifiche delle variazioni per il pagamento di 63mila euro per un credito IRAP del 2015, per la donazione riservata, sponsor e contributi in favore della cultura e per interventi sul verde per la prevenzione degli incendi.