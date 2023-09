Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'uomo indagato dalla Procura di Latina, nell'ambito di un procedimento penale dove il reato ipotizzato è quello di maltrattamenti. Sono pesanti le minacce rivolte alla ex. «Ti sciolgo nell'acido se mi lasci». Era stato il pubblico Marco Giancristofaro, titolare del fascicolo, a chiedere l'esecuzione del provvedimento cautelare e così nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa ha accolto la prospettazione del magistrato inquirente e ha firmato il provvedimento restrittivo. La misura è stata notificata nei giorni scorsi. Difeso dall'avvocato Adriana Anzeloni, l'uomo è comparso davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere rimanendo in silenzio di fronte alle contestazioni.

Nelle carte dell'inchiesta è riportato anche che a quanto pare l'uomo ha minacciato l'ex compagna dicendole che avrebbe fatto del male al padre di lei.

In base alla ricostruzione della parte offesa, la donna inoltre sarebbe stata vessata e sottoposta ad una serie di umiliazioni anche sotto il profilo psicologico che hanno ingenerato in lei un forte stato di agitazione. In un caso le sono stati tirati i capelli.