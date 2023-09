Un incidente stradale si è registrato stamattina in via Bachelet di fronte alla scuola primaria. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, al vaglio della Polizia Locale di Latina, due automobili si sono scontrate a causa di una manovra azzardata. Una donna alla guida della propria Chevrolet Matiz avrebbe compiuto un'inversione di marcia dopo avere lasciato il figlio a scuola, ma al momento di attraversare la carreggiata ha urtato contro la fiancata di una Polo Volkswagen che percorreva via Bachelet in senso opposto. In seguito all'impatto entrambe le conducenti, di 28 e 61 anni, hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del pronto intervento sanitario che le hanno trasportate presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti in codice giallo, comunque in condizioni non gravi.