Sono in corso accertamenti volti a stabilire la responsabilità dell'indagato nella commissione di alcuni furti aggravati che, nell'ultimo mese, hanno interessato vari esercizi commerciali della città.

L'analisi delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza e i riconoscimenti effettuati dalle vittime hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti del 25enne egiziano, pregiudicato senza fissa dimora. Nel pomeriggio odierno, quest'ultimo è stato rintracciato in un condominio della città ove aveva allestito un rifugio di fortuna e, al termine degli atti di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina in attesa del giudizio di convalida.

Nella prima occasione l'indagato, dopo essersi introdotto all'interno dell'istituto scolastico Marconi ed aver forzato i distributori automatici al fine di guadagnarsi la fuga ha colpito con una forbice il titolare della ditta fornitrice del servizio, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Nella mattinata del 19 settembre, poi, dopo essersi introdotto all'interno di un'osteria impossessandosi di 800 €, ha minacciato la madre del titolare per poi fuggire a bordo di una bicicletta.

Nel pomeriggio del 19 settembre i poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 25enne egiziano, gravemente indiziato di due rapine improprie avvenute in città, rispettivamente, nella serata del 7 settembre . e nella mattinata del 19 settembre scorso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli