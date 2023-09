Li hanno raggiunti poche ore dopo la tentata rapina quando, probabilmente, pensavano di averla fatta franca. Sono cinque ragazzi giovanissimi di Aprilia ad essere finiti in manette e agli arresti domiciliari. A loro la Squadra Mobile di Roma è risalita nell'ambito delle indagini su una tentata rapina avvenuta mercoledì sera all'Eur durante la quale cinque ragazzi hanno assalito la donna cercando i soldi della sua attività Un passante ha provato ad intervenire e uno dei cinque ha estratto una pistola ed esploso due colpi in aria per farlo desistere, ma a quel punto il colpo è miseramente fallito e il gruppetto è fuggito facendo rientro ad Aprilia. Oggi gli interrogatori.