Anche ieri via Teano è andata letteralmente in tilt, bloccata dal traffico delle auto dirottate in occasione dell'incontro di calcio tra Latina e Casertana valido per il campionato di Lega Pro. È la vergognosa conseguenza di una scelta che si rinnova da anni, ogni qual volta lo stadio Domenico Francioni ospita una partita considerata a rischio sul fronte dell'ordine pubblico per la presenza delle tifoserie ospiti. Insomma, quando viene esteso l'anello di isolamento del campo sportivo, gli automobilisti che provengono da via del Lido trovano la strada sbarrata all'inizio di via Garigliano, ovvero all'altezza dell'incrocio con via Teano, dove spesso girano senza rendersi conto delle conseguenze.

La traversa che porta verso via Amaseno infatti nel primo tratto è percorribile a senso unico, ma diventa a doppio senso di marcia nel punto dove si restringe. Di conseguenza le macchine imboccano via Teano anche da via Amaseno e puntualmente il traffico si blocca, con tutte le conseguenze del caso. Ieri in più di un'occasione gli animi si sono scaldati e gli automobilisti imbottigliati hanno rischiato di fronteggiarsi con violenza. Qualche utente della strada in scooter ha persino percorso il marciapiede. Da anni i residenti, ostaggio nelle loro case in queste occasioni, si chiedono perché le istituzioni continuino a dirottare il traffico in via Teano in entrambi i sensi di marcia.