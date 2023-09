Mario Iadicicco, 62 anni di Formia, ma da tempo residente a Ravenna, è l'uomo che due giorni fa ha accoltellato a morte il 47enne, Christian Battaglia. L'omicidio, secondo le prime ricostruzioni sarebbe avvenuto a seguito di una lite tra i due in pieno centro cittadino presumibilmente per futili motivi.



Poco dopo Battaglia sarebbe andato a casa dell'omicida, in via Cura 32, e lì sarebbe avvenuto, appunto, l'accoltellamento, circostanza che l'uomo di Formia ha ammesso durante l'interrogatorio del pm, seguito al fermo degli agenti della questura. Il decesso si è verificato attorno alle ore 23 di mercoledì e per tutta la giornata di ieri si è cercato di ricostruire la sequenza dei fatti. Mario Iadicicco è stato raggiunto la notte scorsa nell'alloggio popolare che condivide con un altro uomo, di 53 anni, che sarebbe stato testimone dei fatti ma cui non viene contestata alcuna responsabilità.