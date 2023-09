Condannato in primo grado a tre anni e sei mesi per violenza sessuale. Questa la sentenza emessa ieri dal giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa nei confronti di un cittadino indiano di 30 anni accusato di pesanti molestie nei riguardi di una 15enne mentre si trovavano su uno degli autobus Cotral che tutti i giorni fanno la spola tra Terracina e la stazione ferroviaria di Monte San Biagio-Terracina Mare.

Per l'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Cesare Fornari e ora ristretto ai domiciliari, il pubblico ministero Giorgia Orlando aveva chiesto quattro anni. «Il fatto è stato derubricato a lieve entità», ha spiegato al termine dell'udienza con rito abbreviato l'avvocato Fornari che aveva chiesto l'assoluzione e in sub ordine la derubricazione del reato. Lo stesso legale ha poi aggiunto che per l'eventuale appello attenderà di conoscere le motivazioni della sentenza emessa.