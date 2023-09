È durato quasi quattro anni il calvario di Jean-Luc Krautsieder, il ragazzo "pontino" che la notte del primo giugno 2019 ha smesso di condurre una vita normale mentre percorreva una via di Langon, frazione di Bordeaux: era appena uscito da casa della nonna e stava tornando nella propria abitazione, circa 500 metri di distanza. Durante il tragitto è stato aggredito da tre banditi: i malviventi (gens du voyage, così sono chiamate in Francia le persone appartenenti a questa precisa etnia) lo hanno derubato di tutto, picchiandolo fino a mandarlo in coma. Assistito all'ospedale Le Pellegren di Bordeaux (tale erano le ferite sul suo volto che è stato necessario un esame genetico per il riconoscimento) è uscito dal coma a distanza di due mesi. Da lì è stato trasferito a Chateau Raze a Cenac, sempre a Bordeaux, in un centro di riabilitazione dove si trova tutt'ora.