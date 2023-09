Nell'ambito dei controlli specifici effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia pontina, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina procedevano al fermo e al controllo di un autocarro leggero furgonato che percorreva la SS148 "Pontina" in direzione Roma, all'altezza di Borgo Piave.

Ad attirare l ‘attenzione dei poliziotti un evidente sovraccarico, varie inefficienze tecniche, ma soprattutto il fatto che l'autocarro viaggiava su strada con le portiere posteriori aperte e con un grosso carico sporgente consistente in travi metalliche in ferro, visibilmente corrose e passate dal fuoco.

Portato alla pesa pubblica, il carico complessivo del mezzo ammontava a kg.5.120 in luogo dei consentiti kg.3.175.

Dal controllo documentale sia il conducente che la passeggera risultavano avere numerosi precedenti di Polizia, per reati contro il patrimonio e misure di sicurezza relative al divieto di avvicinamento in diversi comuni del pontino.

In relazione a quanto accertato, gli agenti procedevano ad elevare sanzioni per varie violazioni al codice della strada e per la normativa specifica sui rifiuti in particolare per la mancanza del formulario identificativo con dettaglio sulla provenienza e destinazione del rifiuto stesso trasportato, per un totale di circa 3.200 euro.

Tali verifiche e controlli proseguiranno incessantemente ad opera delle pattuglie Polstrada, al fine di garantire la sicurezza degli utenti sulle strade.