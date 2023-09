Dopo una breve tregua, sono tornati a colpire nel capoluogo pontino i ladri specializzati nelle razzie di pezzi dalle auto in sosta. In realtà si tratta di un fenomeno che non si è mai fermato negli ultimi mesi, ma dopo l'escalation incalzante dell'inizio dell'estate le scorribande dei ladri erano diventate meno frequenti. Fino a questa settimana, che ha fatto registrare una nuova impennata: almeno tre le vetture cannibalizzate nelle ultime notti in zone diverse della città.

Il caso più eclatante si è registrato ieri in una traversa di via del Lido, nella zona del centro commerciale Morbella, dove un professionista ha trovato il proprio suv letteralmente depredato, inutilizzabile. Si tratta di un costoso Mercedes GLE che era in sosta lungo la strada. Nottetempo i ladri sono riusciti a prendere tutti i pezzi di cui avevano bisogno, sia all'esterno che nell'abitacolo. Vale a dire paraurti anteriore e gruppi ottici, ma anche plancia e computer di bordo. Un danno per diverse migliaia di euro.

Un paio di notti prima invece gli specialisti avevano smontato i fari anteriori da una Fiat 500 in piazza Ilaria Alpi e si stavano apprestando a razziare un'altra vettura, quando sono stati costretti a scappare all'arrivo delle pattuglie della Squadra Volante, come testimoniato da un residente che ha visto i banditi fuggire appena in tempo. Un altro episodio simile si era registrato invece nelle notti precedenti nella zona di via Isonzo.

Da tempo gli investigatori di Polizia e Carabinieri sono sulle tracce di una banda di specialisti che alimenta il mercato nero dei pezzi di ricambio. La pista privilegiata sembra essere quella di ladri che arrivano a Latina in trasferta appositamente per mettere a segno colpi di questo tipo.

Razzie anche negli abitacoli

Non tutte le automobili vengono danneggiate dagli specialisti dei furti. Del resto la platea di ladri che popola la microcriminalità latinense è piuttosto nutrita e non mancano gli scassinatori che si aggirano di notte alla ricerca di spiccioli e oggetti di modesto valore lasciati nell'abitacolo delle vetture in sosta. Da qualche settimana infatti i "topi" d'auto sono tornati ad aggirarsi per le strade del capoluogo, lasciandosi dietro una lunga scia di danni, certamente superiori al valore della refurtiva intascata. Ieri notte ad esempio sono state prese di mira alcune vetture in sosta nella zona del quartiere Q5 Nascosa, dove i ladruncoli hanno portato via qualche portafogli, carica batterie e altri piccoli oggetti. La notte prima episodi analoghi si erano registrati invece in Q4.