Una rapina si è consumata giovedì sera, nel centro di Cisterna, all'interno di un'attività commerciale. Un gruppo di banditi con accento e tratti somatici stranieri, sono entrati nel bazar di via Eccidio di Marzabotto portando via il denaro al proprietario prima di dileguarsi a piedi. Subito dopo l'esercente ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato intervenuta in luogo con una volante. Giunti sul posto i poliziotti hanno avviato le indagini potendo contare anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio, che dovrebbero aver ripreso l'intera sequenza della rapina. Questi preziosi elementi visivi potrebbero rivelarsi cruciali per identificare i responsabili e far luce sull'accaduto. Le ricerche dei rapinatori oltre che in centro, si sono estese anche nella periferia di Cisterna, con le volanti che hanno pattugliato attentamente la zone durante la notte. Allertate tutte le forze dell'ordine le indagini, non ché le ricerche dei malviventi sono in corso anche in queste ore.

I banditi potrebbero aver contato sull'aiuto di un palo pronto a favorire la fuga subito dopo il colpo. Purtroppo per l'esercente di via Eccidio Marzabotto non è la prima volta che si ritrova faccia a faccia con dei rapinatori. Un po' quello che è accaduto qualche settimana in un punto vendita simile e non molto distante da quello di via Eccidio di Marzabotto; in quella circostanza il titolare era riuscito a mettere in fuga il rapinatore rimanendo però ferito dal pannello in plexiglass sul bancone.