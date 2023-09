E' stata danneggiata l'auto della Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Lazio, Monica Sansoni. L'inquietante episodio è avvenuto sotto l'abitazione della donna residente a Latina. Sul caso sono in corso accertamenti. La vettura è stata vandalizzata. «Le intimidazioni non fermeranno l'attività di Monica Sansoni» ha commentato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che ha voluto schierarsi al fianco della Garante dell'Infanzia esprimendo la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il vile atto di cui è stata vittima. «La Regione è tutta al fianco di Monica Sansoni, la nostra Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza impegnata nella difesa dei minori e dei giovani - ha aggiunto il governatore del Lazio - un impegno che va sostenuto e accompagnato, soprattutto dopo il vile atto intimidatorio. Un gesto che condanniamo a nome di tutta la Giunta e di tutta l'amministrazione regionale. Forza Monica, oggi più che mai siamo tutti con te" ha poi concluso Rocca.

