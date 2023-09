Un grave incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte di domenica, poco prima delle 4, sulla strada Pontina, all'altezza del chilometro 68, alle porte del capoluogo pontino tra Borgo Piave e l'uscita per via del Lido. Il bilancio è di tre feriti, due sono stati portati in ospedale al Santa Maria Goretti e uno nella Clinica Città di Aprilia.

Una volta che è scattato l'allarme, la scena che si è presentata ai soccorritori del 118 è stata terribile: le vetture che sono entrate in collisione erano irriconoscibili. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che sono intervenuti e hanno eseguito un accurato sopralluogo per rilevare l'esatto punto di collisione tra i veicoli