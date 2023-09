E' un'intimidazione. Qualcuno ha danneggiato l'auto della Garante regionale per l'Infanzia Monica Sansoni, in prima linea a tutela dei minori, impegnata su diversi fronti e in indagini delicate, a partire da quelle contro la pedofilia.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Latina quando ignoti hanno infranto il vetro della sua auto, una utilitaria parcheggiata sotto casa. Dall'interno non è stato portato via nulla. Non ci sono dubbi. E' stato un atto intimidatorio. Chi ha agito voleva colpire con un'azione mirata.

Secondo gli investigatori l'episodio sarebbe da collegare ad un'inchiesta che la Garante sta portando avanti nel Lazio su una rete di pedofili che raccoglie e scambia foto di minori.

Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno eseguito un sopralluogo e sul caso, dai risvolti inquietanti, indaga la Polizia dopo che è stata presentata una denuncia in Questura. La Procura di Latina ha aperto un'inchiesta.





In queste ore stanno arrivando molti attestati di solidarietà e di stima alla Garante. «Le intimidazioni non fermeranno l'attività di Monica Sansoni» ha commentato il presidente della Regione Francesco Rocca che ha voluto schierarsi al fianco della Garante dell'Infanzia esprimendo la sua vicinanza e la sua solidarietà. «La Regione è tutta al fianco di Monica Sansoni, la nostra Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza impegnata nella difesa dei minori e dei giovani - ha aggiunto il governatore del Lazio - un impegno che va sostenuto e accompagnato, soprattutto dopo il vile atto intimidatorio. Un gesto che condanniamo a nome di tutta la Giunta e di tutta l'amministrazione regionale. Forza Monica, oggi più che mai siamo tutti con te» ha poi concluso Rocca.

«Auspico che gli investigatori possano fare presto luce sull'episodio. Da parte mia tutta la vicinanza a Monica Sansoni, da sempre impegnata nella difesa dei minori», è quello che ha dichiarato Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo del Consiglio regionale del Lazio. L'Assessore regionale al Lavoro Giuseppe Schiboni ribadisce «l'assoluto supporto a Monica Sansoni che sta svolgendo un lavoro egregio, in un ambito estremamente delicato come quello della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza».