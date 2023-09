Lo hanno accerchiato e poi lo hanno picchiato con calci e pugni. E' successo tutto in un attimo che per lui, un giovanissimo vittima di un grave episodio di violenza, sembrava interminabile. La sequenza si è consumata sabato sera, poco prima di mezzanotte in pieno centro a Latina, a due passi da piazza della Libertà, uno dei punti di ritrovo di centinaia di giovanissimi, la maggior parte minori che si incontrano per trascorrere qualche ora insieme. La vittima dell'aggressione è uno studente di Latina. E' stato picchiato da tre coetanei, a quanto pare si è trattato di una vendetta trasversale dopo un litigio avvenuto poco prima per una ragazza, anche lei adolescente.

Nel giro di pochissimo tempo la situazione è esplosa e il ragazzino che ha cercato di difendersi è diventato il bersaglio di quella che sembra essere quasi una spedizione.

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme ed è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha portato l'adolescente in ospedale. Dopo le prime cure è stato dimesso. Ha riportato qualche graffio ma è rimasto sotto choc per l'accaduto. Subito sono intervenuti anche i genitori del minore. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Latina che hanno raccolto le testimonianze.

Non è questa la prima aggressione che avviene tra minori e si consuma tra giovani nel centro della città e in particolare nel fine settimana. L'episodio più inquietante a Latina in centro era avvenuto alcuni mesi fa: lo scorso febbraio quando un 15enne tra via Nazario Sauro e viale XXI aprile era stato aggredito anche in quel caso da tre sconosciuti e ferito ad una gamba da una coltellata mentre si trovava in compagnia di alcuni amici nel parco Falcone e Borsellino.