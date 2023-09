Oltre alla rivelazione di segreto d'ufficio in concorso, la Procura contesta nei confronti dell'ex dirigente della Asl Claudio Rainone la truffa. E' questa l'ipotesi di reato formulata dal pm Valerio De Luca nell'avviso di conclusione indagini notificato nei giorni scorsi. «Con artifizi e raggiri consistiti nell'aver attestato falsamente di aver prestato attività lavorativa il 24 e il 26 febbraio del 2021 ha indotto in errore l'amministrazione sulla sua presenza al lavoro procurandosi così un ingiusto profitto consistente - è riportato nel capo di imputazione - nella percezione indebita dello stipendio, con il danno consistente nella mancata prestazione lavorativa oltre al pagamento della diaria giornaliera». Nel procedimento la persona offesa è la Asl di Latina. L'inchiesta è chiusa anche per i candidati che hanno ricevuto degli aiuti al concorso. «Si avvalevano illegittimamente della notizia di ufficio relative alla domande da porre ai candidati della prova orale del concorso e concordandole con alcuni anche telefonicamente prima della prova orale.

E quindi in sede di esame la Commissione presieduta dal Rainone, utilizzava tali notizie riservate per indirizzare la prova orale per procurare loro un indebito profitto patrimoniale derivante dall'assunzione nella pubblica amministrazione a seguito del posizionamento utile nella graduatoria concorsuale». Questo episodio è stato contestato il 7 ottobre del 2020, la sera prima dell'esame Rainone ha chiamato alcuni candidati «per concordare le domande da porre», ha scritto il pm con i candidati: Laura Ruggieri, Andrea Cominato, Anna Di Marco, Marianna D'Angiò, Giusepe Tomao, Matteo Di Domenico. Sono in tutto sette gli indagati, ritenuti i presunti responsabili del reato di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso. Una volta chiusa l'inchiesta potranno presentare memorie difensive oppure chiedere di essere interrogati. Questa è la seconda tranche dell'inchiesta, la prima è già al dibattimento e oltre a Rainone, gli imputati sono l'ex parlamentare e segretario del Pd Claudio Moscardelli e il segretario della Commissione dei concorsi Massimo Graziano Esposito. Il 12 ottobre riprende l'udienza.