L'hanno seguita a distanza e poi hanno messo in atto il loro piano per rubarle la catenina. Un colpo ben orchestrato ma finito male grazie all'attenzione della vittima, che ha subito capito che le persone che volevano aiutarla, in realtà la stavano derubando. A raccontare quanto accaduto nelle scorse ore in via Valle Schioia, alle spalle della stazione di Lavinio, è stato il genero della vittima nel gruppo "Sei di Lavinio se": la coppia di ladri ha lanciato del guano di piccione sulle spalle della donna e, approfittando della scusa di aiutarla a pulirsi, le hanno sfilato la collana. L'azione non è sfuggita alla vittima, che senza esitazione li ha seguiti riprendendoli con il cellulare fino a farsi riconsegnare la catenina d'oro. I due hanno subito fatto perdere le loro tracce, ma ora sono ricercati, poiché è stata presentata una denuncia presso la caserma dei carabinieri e finiti anche sul web: il video girato dalla signora è finito nel gruppo social.