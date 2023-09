Sono due cittadini romeni e un italiano ii presunti autori del furibondo pestaggio avvenuto la sera del 14 settembre davanti allo stadio Quinto Ricci di Aprilia. Vittima un uomo di origini romene, lasciato a terra dopo le botte. Le tre denunce arrivano al culmine di una proficua attività di indagine dei carabinieri di Aprilia che prova l'altissima l'attenzione sull'intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall'Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli