Una furia che si è scatenata prima sul fratello maggiore convivente, poi sui carabinieri che sono accorsi sul posto nel tentativo di fermare il pestaggio che era nato per futili motivi. E' maturato così l'arresto, il 15 settembre scorso, in flagranza di reato per un 24 di Itri, fermato dai militari del posto. feriti da pugni e calci del giovane che è stato immediatamente arrestato.