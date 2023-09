E' stato premiato questo pomeriggio a Roma, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla presenza del Capo Dipartimento del citato Ministero Dott.ssa Arduino e di Andrea Rispoli, Comandante del CUFA, Comando Unità per la tutela Forestale ed Ambientale ed Agroalimentare, il tenente colonnello Antonio De Lise, comandante del Nucleo Investigativo Carabinieri di Latina. A lui il diploma di benemerenza di terza classe e la Medaglia di bronzo al Merito dell'Ambiente con la seguente motivazione: "Con profondo e instancabile impegno, avvertendo l'importanza istituzionale di tutelare il territorio e l'autenticità dei valori ambientali ha organizzato e avviato una lotta di contrasto allo sversamento illegale di rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi, dimostrando professionalità, determinazione, sensibilità, spirito di sacrificio e di servizio nel raggiungimento degli obiettivi, riscuotendo l'unanime apprezzamento delle Autorità di vertice e dei cittadini del territorio. La benemerenza è relativa al periodo in cui l'ufficiale ha retto la compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania negli anni 2015-2018