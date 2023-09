Arresto a Minturno da parte dei carabinieri nei confronti di un uomo di 43 anni, con precedenti, perché trovato con 12 grammi circa di cocaina (suddivisa in 40 dosi), 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un microtelefono con batteria e privo di sim card, il tutto opportunamente occultato. L'uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata questa mattina nell'ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuati nel Sud Pontino.

