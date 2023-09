Chiede giustizia Lucia Pellecchia, la madre di Jean-Luc Krautsieder, il giovane di Latina morto dopo oltre quattro anni di coma in Francia a seguito di una brutale aggressione. Il 37enne italo francese cresciuto a Latina era rimasto paralizzato per le conseguenze dell'aggressione a scopo di rapina subita all'inizio di giugno del 2019 in un sobborgo di Bordeaux, dove si era trasferito da qualche anno. Nel capoluogo pontino era molto conosciuto: dopo la maturità scientifica si era laureato e sognava di fare il giornalista. L'iniziale ripresa dopo il coma era stata seguita dalla drammatica convivenza con i danni neurologici del brutale pestaggio.

«E' rimasto tetraplegico con un livello di coscienza minima - ha detto la madre Lucia Pellecchia, al Corriere della Sera - quella clinica era la sua prigione dorata. E' intervenuta una setticemia, un'infezione, negli ultimi mesi Gian Luca era stato male, entrava e usciva dal Pronto Soccorso, i medici ad un certo punto ci hanno avvisato che sarebbe stata l'ultima notte». Per riportarlo in Italia era stata organizzata anche una raccolta di fondi. «Ma non ce l'abbiamo fatta, sono state complicazioni burocratiche. E ora non posso riportarlo neanche da morto perchè il corpo deve restare a disposizione dell'autorità, volevamo cremarlo e portarlo a Latina ma per il momento neanche questo. Con i suoi amici stiamo organizzando un evento per salutarlo».

Ad una domanda sui responsabili se siano stati puniti, la madre di Jean-Luc ha risposto che: «Il più crudele ha scontato tre anni in prigione e ora è agli arresti domiciliari, gli altri due sono invece ai domiciliari solo per omissione di soccorso ma ora che Jean-Luc è morto le cose potrebbero anche cambiare. Prima ogni notte pensavo a lui e dicevo "Oddio sta soffrendo", ora mi sono quietata». Jean-Luc era stato aggredito per una sigaretta negata vicino a Bordeaux in Francia dove si era trasferito da Latina nel 2016. Dopo quattro anni era morto. Il suo ricordo vivrà.