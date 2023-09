L'obiettivo del giovane era quello di farsi consegnare denaro da utilizzare per acquistare stupefacente. Gli uomini dell'Arma lo hanno pertanto deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria di Cassino.

Gli elementi raccolti e messi al vaglio dell'Autorità Giudiziaria hanno consentito di documentare che l'uomo, da circa due anni, aveva posto in essere reiterate violenze e minacce contro la propria madre, costretta poi a rifugiarsi presso l'abitazione di una stretta congiunta.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro la persona, e a seguito di denuncia sporta dalla vittima, il 20 settembre scorso i militari della Stazione Carabinieri di Minturno hanno denunciato a piede libero un 40enne di Minturno, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

