Un chilo e mezzo di cocaina e crack, ma soprattutto armi come una pistola e un fucile calibro 12, con le matricole abrase.

Ha appena 18 anni Danilo M., il ragazzo apriliano finito in manette nelle scorse ore dopo i controlli effettuati dai militari dell'Arma del Reparto territoriale di Aprilia che hanno effettuato una perquisizione dell'abitazione in cui il ragazzo vive con i genitori, e soprattutto della cantina dello stesso immobile.

Non è dato sapere quale sia la pista che i carabinieri hanno seguito per risalire al giovane apriliano e soprattutto all'importante quantitativo di sostanze stupefacenti, ben 1.300 grammi di cocaina e altri 100 grammi di droga "cotta", il crack, né se la pista seguita fosse proprio quella della droga o quella delle armi. Sì perché il ragazzo nascondeva anche una pistola semiautomatica P38 calibro 9 mm e un fucile a pompa calibro 12, non mancavano le munizioni (73 cartucce calibro 9, 12 e 7.65).