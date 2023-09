Momenti di panico in città la notte scorsa per un uomo che ha rischiato di morire per avvelenamento da farmaci e alcol.

Solo la prontezza di un amico nel lanciare l'allarme e, soprattutto, l'azione tempestiva degli operatori del Pronto Soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia hanno evitato che un 54enne di Gaeta rimanesse vittima di un avvelenamento per aver assunto un mix di farmaci e alcol mentre era da solo in casa. Il fatto si è verificato in piena notte nella zona balneare di Serapo.

E' stato un amico dell'uomo a dare l'allarme dopo che aveva cercato di contattarlo invano. Ha quindi chiesto aiuto ai carabinieri che insieme ai vigili del fuoco di Gaeta hanno sfondato la porta dell'appartamento e sono riusciti, con l'aiuto degli operatori del 118, a trasportarlo in extremis al Dono Svizzero, dove è stato sottoposto ad una lavanda gastrica. L'uomo, un dipendente pubblico, pare soffra da tempo di crisi di questo tipo, adesso è ricoverato in ospedale ma non più in pericolo di vita.