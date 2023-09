Stava attendendo l'autobus alle autolinee, quando è stato rapinato da due coetanei. La vittima, un minore, stava tornando a casa poco dopo essere uscito da scuola. Nel dettaglio, il giovane era seduto su una panchina e mentre attendeva il bus, due ragazzi si avvicinavano a lui mentre chiacchieravano con altri soggetti che sono soliti frequentare l'area. Al che, il minore si è alzato per allontanarsi dal gruppetto che si era appena creato vicino a lui, ma ad un certo punto, due dei ragazzi lo raggiungevano, bloccandolo e immobilizzandolo, per poi strappargli il braccialetto dal polso.

Mentre la vittima cercava di svincolarsi, recuperando il braccialetto, i due gli strappavano la collanina e dopo averlo aggredito fisicamente fuggivano per le vie limitrofe. Il minore ha così deciso di inseguirli, ma i due hanno iniziato a lanciargli bottiglie di birra mentre lo minacciavano.

Intimorito dalla situazione, il ragazzo ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti, allertando il numero di emergenza 112. Tempestivo l'intervento dei Carabinieri del Nor della Compagnia di Latina, diretti dal Tenente Monica Lofrese, che dopo aver ascoltato il minore, il quale ha fornito descrizione dei soggetti e indicazioni sulla loro direzione di fuga, si mettevano alla loro ricerca. I due minorenni sono stati raggiunti e denunciati in stato di libertà per rapina aggravata.