Stava per dare fuoco all'automobile della moglie e della figlia quando è stato fermato, in evidente stato di ubriachezza, dai carabinieri di Priverno che lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un uomo di 48 anni di cittadinanza romena ma residente nel paese lepino, che è anche accusato di aver malmenato le due malcapitate poi refertate dall'ospedale di Terracina con una prognosi di 15 giorni. Secondo i dati raccolti dai militari, le vessazioni continue sarebbero avvenute anche alla presenza della figlia di 7 anni.