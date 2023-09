presso il Tribunale di Latina. Tuttavia, il provvedimento cautelare posto a tutela del pregevole sito a ridosso delle mura medievali del centro storico, fu impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame di Latina che ritenne di disporne il dissequestro, eseguito lo scorso 20 giugno. Proprio in ragione della imprescindibile necessità di tutelare l'area gravata da un rigido vincolo paesaggistico, la Procura della Repubblica di Latina ha ritenuto di disporre ulteriori accertamenti, all'esito dei quali sono risultanti esserci tutti i presupposti per impedire la disponibilità del bene da parte dei proprietari e dei locatari del fondo.

Al fine di interrompere i lavori, finalizzati quasi certamente ad attività agricola, i militari hanno posto sotto sequestro un'area di circa 3000 mq che era già finita sotto sigilli nel giugno scorso, proprio in ragione dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico, mancando le previste autorizzazioni. Tale attività fu concordata dalla Procura della Repubblica di Latina che ottenne la convalida e la emissione di un Decreto di Sequestro da parte del G.I.P.

Stavano sbancando e terrazzando un terreno nei pressi della zona storica di Sermoneta quando sono stati notati dai carabinieri che sono subito intervenuti. All'opera c'erano mezzi pesanti e cingolati intenti anche alla rimozione di grossi massi di roccia calcarea, ponendo in essere lavori assolutamente vietati per una zona di così elevato pregio storico ed ambientale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli