Momenti di concitazione, nel primo pomeriggio di ieri in un locale del centro di Latina, quando uno straniero è entrato nell'attività commerciale per chiedere chiarimenti al titolare. A quanto pare l'uomo di colore aveva avuto rapporti lavorativi con l'esercente, la scorsa estate, nella gestione di un altro esercizio della città e la discussione, tra loro, sarebbe scaturita appunto per questioni lavorative pregresse.

Quando l'esercente ha invitato lo straniero a calmarsi e temporeggiare rispetto alle richieste avanzate, l'ex collaboratore si sarebbe trasformato in una furia impugnando un coltello che ha maneggiato con tono minaccioso.



Sotto gli occhi spaventati dei numerosi clienti del locale, infatti, lo straniero si è autolesionato ferendosi a una braccio e non ha esitato a colpire le persone che hanno cercato di fermarlo, sia tra i dipendenti dell'attività commerciale, sia tra i poliziotti intervenuti con i soccorritori del pronto intervento sanitario. Dopo essere stato medicato sul posto, l'uomo è stato portato in ospedale per gli accertamenti sanitari, prima di passare per la Questura dove la sua posizione è rimasta al vaglio per ricostruire l'accaduto e soppesare le responsabilità del caso.