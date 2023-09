Il reato contestato era quello di rapina aggravata e la vittima era stata picchiata con una bottiglia sul viso. L'episodio era avvenuto in via Emanuele Filberto, a pochissima distanza dal quartiere Nicolosi di Latina.

I fatti contestati che avevano portato il cittadino straniero sul banco degli imputati, erano avvenuti nel giugno del 2019 e l'uomo - in base a quanto ipotizzato - aveva colpito con un pugno un uomo di origine indiana e si era fatto consegnare 30 euro.

E' stato assolto dall'accusa di rapina ed è stato condannato invece per il reato di lesioni. E' stato scarcerato ed è tornato in libertà. E' questa la sentenza emessa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d'Appello di Roma nei confronti di Sofiane Hafsawi, 46 anni, di origine tunisina, difeso nel procedimento dall'avvocato Valentina Leonardi. L'uomo è un volto conosciuto negli archivi delle forze dell'ordine. Poco meno di un anno fa (alla fine di ottobre del 2022) era stato condannato dal Collegio penale del Tribunale di Latina alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione.

