Resterà chiuso ancora per qualche mese il Centro per l'impiego di Aprilia, interessato da alcuni lavori di ristrutturazione che sono partiti nelle scorse settimane. Dal 26 luglio l'ufficio locale di via La Malfa (all'esterno del centro il Tulipano) è chiuso, con tutti i servizi e il personale che si sono temporaneamente trasferiti a Cisterna di Latina. A spiegarlo una comunicazione all'ingresso: «A causa dei lavori di ristrutturazione l'ufficio locale di Aprilia resterà chiuso dal 26 luglio 2023. Le richieste saranno evase per email all'indirizzo a cpicisterna@regionelazio.it oppure su appuntamento presso la sede di Cisterna in via Falcone, al numero di telefono 06.51682419».

La chiusura, complice i mesi estivi, era passata sottotraccia tra la cittadinanza di Aprilia che invece negli ultimi tempi ha iniziato a domandarsi quando riaprirà l'ufficio locale, sottolineando i disagi di doversi recare in un'altra città per ottenere il rilascio del certificato di disoccupazione o per avere altre informazioni in merito a questioni lavorative. Tuttavia per la riapertura bisognerà pazientare ancora un po', almeno questo è ciò che è stato comunicato al Comune di Aprilia, proprietario dell'immobile, che però non si sta occupando direttamente dei lavori.

«L'intervento è di competenza - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Moroni - del Centro per l'Impiego che ha i locali in comodato d'uso. La ristrutturazione andrà avanti ancora per qualche tempo, l'ufficio dovrebbe riaprire a dicembre e per il momento i servizi sono stati spostati a Cisterna».