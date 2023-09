Resterà rinchiusa nel carcere di Roma Rebibbia la 48enne Monica P. la donna che sabato sera, al culmine di una lite con il compagno, lo ha ferito gravemente con un coltello.

Ieri infatti, è stata ascoltata dal giudice per le indagini preliminari e ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Anche per questo, probabilmente, il Gip ha ritenuto necessario confermare la misura cautelare della detenzione. Non si è reso quindi, necessario il trasferimento in una struttura sanitaria per la 48enne che dopo l'aggressione, era stata inizialmente ricoverata in ospedale per poi essere dimessa e trasferita a Roma Rebibbia.



L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Quando è giunta la richiesta di intervento al 118, sul posto, una traversa di via Pantanelle, sono intervenuti anche i Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Il 49enne che ha ricevuto almeno una coltellata all'addome, è stato stabilizzato, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Tanto da spingere il medico a chiedere l'intervento di un elicottero per il trasferimento d'urgenza in ospedale a Roma.