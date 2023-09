Davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha confermato la detenzione in carcere per G.N., il 29enne di Fondi arrestato dai carabinieri per porto abusivo di armi alterate e riciclaggio di veicolo. L'uomo, difeso dall'avvocato Maurizio Forte, è stato fermato dai militari dell'Arma mentre era a bordo della sua auto in via Appia. Nel veicolo nascondeva 14 pistole, tutte con matricola abrasa e alcune delle quali classificabili come "armi da guerra". A seguito dei controlli, i militari guidati dal Maggiore Saverio Loiacono, Comandante della Compagnia di Terracina, hanno rinvenuto un doppio fondo ricavato nel portaoggetti dell'abitacolo, dove erano nascoste le pistole, di diversa marca e calibro.



L'episodio si è registrato sabato sera, sul tratto della strada statale nel territorio di Terracina. Erano le 23 circa quando una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, impegnata negli ordinari controlli delle zone della movida e mentre circolava sull'Appia, ha ricevuto un "alert" dal dispositivo di lettura targhe installato a bordo: la segnalazione riguardava una Fiat 500 X, la cui targa è risultata clonata da un'originale riconducibile ad una vettura di proprietà di una donna di origini campane.