Un'operazione lampo della Polizia ha permesso di fermare una banda di ladri specializzata nei furti in abitazione. Tre banditi sono stati catturati al termine di un inseguimento tra le strade del centro di Latina: intercettati dalle pattuglie della Squadra Volante a bordo di un suv, i ladri sono stati bloccati in via Polusca. Due sono stati fermati subito, mentre un terzo componente della stessa banda è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile impegnati a loro volta nei servizi di controllo del territorio, intervenuti a loro volta quando è scattata la segnalazione del furto in abitazione. Stando alle poche informazioni trapelate finora, i ladri avevano appena svaligiato una villa alle porte del centro e uno di loro ancora stringeva tra le mani la cassaforte smurata.