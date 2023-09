Hanno visto entrare quel ragazzino nei loro uffici. Forse hanno pensato che volesse chiedere aiuto o dei consigli. Invece ha estratto un coltello che molto probabilmente si era creato da solo e con quello ha minacciato gli assistenti sociali del Comune di Cori per farsi consegnare 150 euro. Il sangue freddo e la professionalità del personale ha permesso loro di convincere il minore a desistere e a mettere via l'arma, nel frattempo erano stati allertati i Carabinieri del comando Stazione locale che sono intervenuti e hanno tratto in arresto il ragazzino che si trova a disposizione della Procura per i minori di Roma che deve valutare se, e quale, misura cautelare eventualmente emettere.