Era insieme alla mamma, impegnata in alcuni acquisti all'interno di un esercizio commerciale della città, quando si è sentita palpeggiare per ben due volte sul sedere. Un episodio sconcertante quello di cui è stata vittima una bambina di 10 anni, che è rimasta profondamente scossa e spaventata per l'accaduto e per cui un 24enne è stato rinviato a giudizio.



I fatti sono avvenuti nel giugno del 2022, all'interno di un negozio di prodotti casalinghi di Terracina, dove il giovane, originario del Bangladesh classe 1999 - M.H. le sue inziali - era impiegato come commesso.

In quel frangente, una donna e la figlia di 10 anni entravano nell'attività commerciale per fare acquisti. Mentre la madre era intenta ad individuare i prodotti per cui si era recata nel negozio, la bambina si è sentita palpeggiare sul sedere. Un gesto che il 24enne avrebbe ripetuto una seconda volta, nel giro di pochi minuti, allungando nuovamente la mano per toccare la minorenne.