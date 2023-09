Momenti di paura ieri notte per un incendio che ha interessato una villetta di via Ambrifi, nel dedalo di stradine della zona residenziale compresa tra via Tarquinia e via Polusca. Per cause imprecisate, ma molto probabilmente in circostanze accidentali, le fiamme si sono propagate nel piano seminterrato di una casa che costituisce una porzione di una bifamiliare. In pochi minuti il rustico si è trasformato in un inferno, richiamando l'attenzione degli inquilini e dei vicini. È scattata subito la segnalazione al numero unico d'emergenza 112 consentendo ai poliziotti della Squadra Volante di intervenire subito per evacuare l'abitazione, mentre i Vigili del Fuoco iniziavano le operazioni di spegnimento e bonifica.



Quando sono intervenuti i soccorritori nella casa c'erano due ottantenni, la figlia e due gatti, sorpresi nel sonno dall'incendio e messi in salvo appena in tempo. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare che le fiamme potessero propagarsi al resto dell'abitazione e a quelle circostanti.