Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in via Romagnoli, all'altezza dell'incrocio con viale Le Corbusier, alle porte del centro di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, un monovolume e un suv si sono scontrati al centro dell'intersezione, ma il secondo mezzo dopo l'urto ha proseguito la propria marcia schiantandosi frontalmente contro una station wagon ferma al semaforo sul lato opposto dell'incrocio, nella corsia riservata alla svolta a sinistra. Quest'ultima a sua volta è indietreggiata urtando la vettura che aveva dietro. Inevitabilmente si sono provocate lunghe code, con pesanti ripercussioni sulla viabilità, durante i rilievi e fino alla rimozione dei mezzi