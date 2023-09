Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari del dipendente N.O.RM. - Sezione Radiomobile (LT) hanno arrestato per furto aggravato un 45enne di Napoli, celibe, disoccupato, gravato da precedenti di polizia per essere stato sorpreso, nella decorsa nottata, poco dopo essersi impossessato di un telefono cellulare sottratto dall'interno dell'autovettura della vittima un uomo di 32enne di Sonnino (LT) mentre era parcheggiata lunga la Via Appia di Formia (LT). La successiva perquisizione sull'autovettura dell'arrestato ha consentito di rinvenire arnesi da scasso, nr. 2 carte di credito, nr. 1 bicicletta elettrica marca "bike vivo" e nr. 1 telefonino "Samsung", quest'ultimo successivamente consegnato al legittimo proprietario. L'arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Scauri, in attesa di giudizio direttissimo, come disposto dall'A.G.

I militari dell'Arma continueranno a investigare per risalire all'identità dei proprietari delle suddette carte di credito e della bicicletta e comprendere eventuali ulteriori responsabilità dell'odierno arresto