Un insospettabile quarantenne di Latina è finito in manette nella tarda serata di giovedì, arrestato al culmine di una mirata operazione della Polizia perché custodiva una considerevole scorta di droga. L'uomo è stato bloccato dagli investigatori della Squadra Mobile mentre era in procinto di entrare in un'abitazione a lui riconducibile e al cui interno sono stati trovati panetti di hascisc per un totale di quasi due chilogrammi. Insomma, materiale a sufficienza per l'arresto in flagranza: in attesa dell'interrogatorio di convalida, d'accordo col sostituto procuratore di turno Giuseppe Buontempo, allo spacciatore è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, naturalmente in una casa diversa da quella utilizzata per custodire la sostanza stupefacente.