È stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla figlia un uomo di Priverno, ma la storia emersa ieri davanti al Giudice del Tribunale di Latina ha davvero dei contorni singolari. L'uomo in questione è di Priverno ed ha 79 anni. La figlia, che lo ha denunciato presso la Locale Stazione dei Carabinieri, dando inizio a tutto il procedimento, di anni ne ha 47. La storia che li ha messi l'uno contro l'altra, ha ormai qualche anno e a smuoverla è una questione di proprietà. L'oggetto della contesa tra padre e figlia è infatti una casa contesa.

Secondo quanto appurato in fase dibattimentale e risultato anche dal fascicolo presentato dal Pubblico Ministero in base alle risultanze delle indagini condotte dai Militari dell'Arma, il 79enne ha tagliato arbitrariamente le utenze dell'abitazione dove abita la figlia per renderla invivibile e ha tentato di bloccarla all'interno. Nello specifico, l'indagato ha tagliato le forniture del gas e dell'energia elettrica e ha danneggiato addirittura le scale che portano all'abitazione con un martello, per impedirle di uscire. Alla luce di questi fatti appurati dagli inquirenti, è stato sottoposto alla misura restrittiva firmata dal Giudice Pierpaolo Bortone che ieri ha interrogato l'uomo che è difeso dall'avvocato Poce del Foro di Cassino.

Davanti al Magistrato l'uomo ha sostenuto di aver agito in reazione ad un torto subito dalla figlia che man mano si è impadronito di casa sua, estromettendolo dall'abitazione che, secondo lo stesso 79enne è di sua proprietà e che prima di questa presa di posizione, ospitava entrambi suddivisa a metà. La vicenda, alquanto intrigata, con questo passaggio in Tribunale è soltanto all'inizio e solo in seguito la magistratura potrà stabilire chi effettivamente ha ragione fissando la proprietà della casa contesa a uno dei due o, in alternativa, stabilendo le quote di proprietà di ognuna della parti, sancendo anche come potranno usufruirne. Nel frattempo avrà però effetto il provvedimento emesso che vieta al padre di avvicinarsi alla figlia e quindi alla all'abitazione contesa dove la donna risiede.