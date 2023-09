Perde il controllo dell'auto mentre percorre la Nettunense e la Chevrolet finisce fuori strada. Un impatto tremendo che ha fatto esplodere tutti e due gli air-bag dell'utilitaria. E' questa la dinamica dell'incidente avvenuto ieri all'altezza di Campo di Carne, il sinistro si è verificato alle ore 12 e ha visto coinvolto un 81enne.

L'uomo procedeva sulla Nettunense in direzione Aprilia quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura, che è finita nel fosso, in prossimità dello svincolo per via Don Enrico Tazzoli. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, con il personale medico che ha provveduto a soccorrere l'uomo di 81 anni che poi è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Città di Aprilia". L'anziano è ferito ma le sue condizioni non sembrerebbero essere critiche. Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi.