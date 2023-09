Diventerà un maxi processo. Sono 25 gli imputati dell'inchiesta denominata «Certificato pazzo», condotta dai Carabinieri del Nas di Latina che aveva portato alla scoperta di un giro di falsi certificati medici in mezza provincia.

Ieri il gup del Tribunale Giuseppe Cario si è astenuto dichiarandosi incompatibile perchè aveva ricoperto le funzioni di gip e gli atti sono stati inviati alla presidenza del Tribunale che dovrà decidere. Il collegio difensivo ha chiesto che la posizione dei 25 imputati sia accorpata nel procedimento che si sta svolgendo davanti al gup Pierpaolo Bortone che vede oltre 60 imputati sempre per lo stesso reato. L'Inps figura come parte offesa. Tra i reati ipotizzati anche la frode processuale. I certificati erano per l'assistenza dei portatori di handicap, per le invalidità e i procedimenti giudiziari e gli investigatori hanno scoperto che un uomo era riuscito ad evitare il carcere e ottenere i domiciliari oltre ad una pensione di invalidità. Il numero totale delle persone finite sotto inchiesta in un primo momento era altissimo: ben 126 a seguire la posizione di alcuni indagati era stata archiviata, mentre per altri le accuse erano rimaste in piedi e la Procura aveva chiuso l'inchiesta che si era divisa in diverse tranche. I passaggi dell'indagine - coordinata dal comandante del Nas Felice Egidio - erano stati diversi: prima con l'emissione dei provvedimenti restrittivi e un processo per cui pende il ricorso in Appello e poi la denuncia a piede libero di altri indagati. Nel troncone più grande le difese di alcuni imputati hanno iniziato già a discutere e in questo caso gli inquirenti hanno ipotizzato oltre alla corruzione anche il falso. Gli imputati sono residenti in diversi centri della provincia di Latina: oltre che nel capoluogo anche a Priverno, Monte San Biagio e infine Fondi.

E' emerso che l'indagine ruotava attorno alla figura di Antonio Quadrino, il medico il cui iter processuale è stato diverso. Nello studio medico del camice bianco, i militari del Nas avevano piazzato una telecamera che ha permesso di documentare le condotte illecite e raccogliere ulteriori riscontri. «In violazione dei principi di imparzialità ed indipendenza cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione - avevano osservato gli inquirenti nel capo di imputazione - venivano compiuti atti contrari ai propri doveri d'ufficio, consistiti nell'aver rilasciato una falsa certificazione psichiatrica».

L'inchiesta era stata coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza e dal pm Giuseppe Miliano.