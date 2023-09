Si era messo alla guida dopo aver bevuto più di quanto consentito, un uomo che si è visto notificare due denunce a suo carico, oltre al sequestro della patente e del mezzo su cui viaggiava. Fermato per un normale posto di blocco dagli agenti del commissariato di Fondi, un uomo di 40 anni del posto è stato sorpreso con il tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Immediatamente è scattata la procedura per guida in stato di ebbrezza, ma durante le procedure, la situazione si è ingarbugliata a tal punto che l'uomo avrebbe dato in escandescenza prendendosela con gli agenti che stavano gestendo il posto di blocco ferendone anche uno e mandandolo in ospedale, dove si è recato per le cure del caso e farsi refertare qualche giorno di prognosi.

Il tutto è avvenuto a Fondi nella serata di giovedì nei pressi del tratto urbano dell'Appia che prende il nome di Corso Italia, in corrispondenza dell'ufficio di banca Intesa. Per il 40enne, difeso dall'avvocato Luca Velletri, è scattata sia la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza che anche quella per resistenza a pubblico ufficiale aggravata da lesioni. Immediato è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell'autoveicolo. Proseguono i controlli del territorio da parte degli agenti del commissariato di Largo Evangelista coordinati dal commissario Raffaele Iasi con azioni mirate anche per garantire anche il rispetto delle regole del codice della strada.