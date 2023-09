E' ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma il 74enne che, qualche giorno fa, è caduto da un'altezza di circa tre metri dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala. L'incidente domestico è accaduto lo scorso martedì nella zona periferica di Cisterna, tra Collemarcaccio e Isolabella, ma la notizia è cominciata a circolare in città soltanto nelle scorse ore. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava effettuando alcuni lavori domestici utilizzando una scala in acciaio, quando avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere prima l'equilibrio e poi fatto cadere all'indietro sulla schiena, sbattendo violentemente la testa. Subito dopo l'urto a terra, il 74enne non ha perso i sensi e si è rialzato da terra, lamentando solo qualche dolore. Tuttavia, chi ha assistito alla scena non si è fidato delle rassicurazioni dell'uomo e ha subito chiesto aiuto ai soccorsi. Poco dopo, è arrivata sul posto un'unità di emergenza a bordo di un'ambulanza. Lo staff sanitario, dopo aver visitato il 74enne sul luogo, ha richiesto immediatamente l'ausilio dell'eliambulanza, atterrata in un vicino campo. Dopo averlo sedato, l'uomo è stato trasferito all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata a causa del trauma cranico e dell'emorragia cerebrale. L'equipe medica del nosocomio capitolino sta monitorando costantemente le condizioni cliniche dell'uomo in attesa di poterlo operare. Nel frattempo, sono giunti numerosi messaggi di affetto ai familiari del 74enne. L'uomo è molto conosciuto e apprezzato a Cisterna, avendo lavorato per anni nel montaggio e nella riparazione di serrande e infissi nella città. È uno dei volti storici di una comunità, che in queste ore prega per lui.