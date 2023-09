Sono in corso le ricerche di un turista straniero che stava percorrendo la via Francigena. L'uomo di nazionalità inglese di circa 70 anni non darebbe più notizia da quattro giorni, ma dalle ultime informazioni rese è stato possibile ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Stava percorrendo la via Francigena e si trovava presumibilmente tra Sermoneta e Sezze. Le ricerche sono coordinate dai Vigili del Fuoco, sono stati attivati Ucl, 118, Soccorso alpino, due elicotteri rispettivamente dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Il coordinamento è stato allestito presso il campo sportivo di Sermoneta. Le ricerche procedono senza sosta.