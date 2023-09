Cinque feriti tra cui un bambino di quattro anni, è il bilancio di un incidente avvenuto poco fa lungo Via Apriliana alle porte della città, all'altezza di un' intersezione. La conducente di uno dei due veicoli ha perso il controllo ed è finita contro una Panda su cui viaggiava una famiglia intera. A seguito dell'urto il personale del 118 ha provveduto a trasferire i cinque feriti presso i vari ospedali della zona: due a Latina due ad Aprilia e uno presso il nuovo ospedale dei castelli. Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Aprilia

