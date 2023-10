Doveva dei soldi ad un 21enne per della droga che aveva ottenuto ma non ancora pagato. Il ragazzo, stanco di attendere, ha deciso così di intimidirla. Accompagnato da un 17enne, il giovane ha raggiunto la vittima tra le strade di Priverno e l'ha costretta a salire a bordo dell'auto su cui stavano viaggiando, per una "chiacchierata chiarificatrice" che, in realtà, voleva essere un sollecito al pagamento dello stupefacente. Di tutta risposta, la ragazza si è recata dai Carabinieri della locale Stazione, raccontando l'accaduto. I due sono stati raggiunti e denunciati dai militari dell'Arma.